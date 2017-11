Dutzende Wagen geknackt: Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Düren.

Nachdem in den vergangenen Wochen die Zahl der Autoaufbrüche angestiegen ist, konnten die zuständigen Ermittler am Dienstag einen Tatverdächtigen festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen verhafteten die Beamten am Dienstag ein 23-jähriger Dürener. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.