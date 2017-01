Düren.

Es gibt Veranstaltungen, bei denen alles stimmt. So jetzt beim Konzert der „Vereinigten Industrieverbände (VIV) Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung“. Das „Duo Bohemico“ Pavel Cuchal an der Gitarre und Anna Cuchal (Flöte) brachte alles auf die Bühne, was sich ein Publikum wünscht.