Vier Teams geben sich ein Stelldichein

Die SWD Powervolleys werden in Teil zwei der Saisonvorbereitung nicht nur Freundschaftsspiele – unter anderem gegen das belgische Spitzenteam Noliko Maaseik – bestreiten, sondern auch zu einem Turnier in die Arena Kreis Düren an der Nippesstraße einladen.

Neben dem Gastgeber werden die Mannschaft aus Waremme (Belgien) und die niederländischen Teams aus Doetinchen und Apeldoorn teilnehmen.

Ausgetragen werden zwei Halbfinale und die beiden Endspiele.

Das Turnier findet am Sonntag, 16. September, statt.