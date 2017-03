Düren.

Es kommt nicht häufig vor, dass eine Kommune Millionen ausgeben kann. In der Stadt Düren ist das der Fall, sie kann in den nächsten vier Jahren 11,5 Millionen Euro in ihre Schulen stecken. Die Landesregierung hat das Programm „Gute Schule 2020“, von dem alle Kommunen in NRW profitieren, aufgelegt. Doch wie will Düren das Geld investieren?