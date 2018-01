Düren.

Vereinzelt liegt noch etwas Konfetti auf dem Boden der Arena Kreis Düren. Viel mehr zeugt nicht von der karnevalistischen Sause, deren Ende nicht allzu lange her ist. Wo am Freitagabend noch die Jungs von Brings vor 1700 jecken Weibern rockten, wird am frühen Samstagmorgen schon mobiles Tanzparkett verlegt.