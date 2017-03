Kreis Düren.

Weil eine 47-jährige Frau, unterstützt von ihrem Ehemann, am 7. Februar 2016 beherzt eingriff, überlebte ein Mann auf der Schillingsstraße in Gürzenich schwer verletzt eine Prügelattacke. Landrat Wolfgang Spelthahn betonte am Samstagvormittag: „Weil Frau Ermes und ihr Mann couragiert gehandelt haben, konnte das Leben dieses Mannes gerettet werden.“