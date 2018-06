Düren - Dürener Staplerfahrer tritt bei Deutscher Meisterschaft an

Düren. Dürens wohl bekanntester Staplerfahrer hat wieder Chancen auf den Deutschen Meistertitel. Ahmet Tekindag hat sich am Wochenende in Kerpen als Regionmalmeister Süd-NRW gekrönt – am Wochenende des 20. bis 22. September geht es zum bundesweiten Finale nach Aschaffenburg.

Am Samstag traten in Kerpen 77 Staplerfahren beim StaplerCup gegeneinander an. Es ging darum, mithilfe eines Gabelstaplers mit höchster Präzision logistische, aus dem Alltag eines Staplerfahrers abgeleitete Aufgaben in Bestzeit zu absolvieren.

Beim Aschaffenburger Finale treffen sich knapp 200 Fahrer aus aller Welt. Bei der Deutschen und der Firmen-Team-Meisterschaft sowie der International Championship sind rund 20 Nationen am Start. Der Dürener Tekindag, der in Kerpen arbeitet, wurde 2010 Deutscher Meister.