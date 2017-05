Düren.

Campen am Dürener Badesee oder Reiterferien in Süd-Schweden: Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Düren zusammen mit freien Trägern das Programm „Dürener Sommer“ für Kinder und Jugendliche an, das sechs Wochen Spaß und Spiel in den großen Ferien garantiert.