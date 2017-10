Düren.

Die Aussichten sind rosig: „Wir wollen über 30.000 Einheiten des Streetscooters in Düren produzieren“, erklärt Tobias Reil, Bereichsleiter des Unternehmens Streetscooter beim Besuch des neuen NRW-Verkehrsministers Hendrik Wüst am Montag in Düren. „An 46 Stationen werden die Fahrzeuge montiert und alle zehn Minuten wird ein Streetscooter vom Band laufen“, ergänzt Reil.