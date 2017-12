CEV-Pokal: SWD Powervolley gegen Abiant Lycurgus Groningen

Düren.

Die Anreise verlief auf den letzten Kilometern nicht problemlos: Die Volleyballer der SWD Powervolleys standen am Mittwoch kurz vor dem Ziel im Stau. Auf der Fahrt nach Groningen zum Rückspiel am Donnerstag im CEV-Pokal beim niederländischen Spitzenteam Abiant Lycurgus Groningen kam der Dürener Tross auf einmal nur langsam voran. Ein schlechtes Omen für den Ausgang der Partie am Donnerstagabend Abend?