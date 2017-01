Innenstadt: Zahl der Delikte geht zurück

Die Dürener CDU will ein Konzept für eine Videoüberwachung an „geeigneten Orten“ im Stadtgebiet entwickeln lassen. Dazu soll das Rathaus mit der Polizei Überlegungen anstellen, welche Plätze infrage kommen. Auch darüber wird am morgigen Freitag debattiert.

Die Polizei hat Daten vorgelegt, wie sich die Zahl der Delikte auf dem Kaiserplatz, Ahrweilerplatz, Annaplatz, Markt und auf der Wilhelmstraße von 2006 bis 2016 entwickelt hat. In der Gesamtbetrachtung ist die Zahl der Delikte zurückgegangen. 2006 registrierte die Polizei an allen genannten Orten 515 Fälle, 2016 waren es noch 277.

CDU-Chef Floßdorf relativierte diese Werte. Aufgrund veränderter Gesetze würden heute nicht mehr so viele Delikte zur Anzeige gebracht. Damit würde sich die absolute Zahl verringern.

SPD-Fraktionschef Henner Schmidt sagte, es ginge auch um das subjektive Sicherheitsempfinden. „Wir müssen auch die sozial auffälligen Menschen in den Blick nehmen“, sagt der „Ampel“-Sprecher. Deshalb wolle er in das Sicherheitskonzept ausdrücklich die Arbeit von Straßensozialarbeitern einbeziehen. Zuletzt sei eine Kraft eingestellt worden, die heute aber vom in Norddüren eingesetzt sei.