Dürener Künstler Ira Marom lädt zu seinem „Partnerschaft im Sand Projekt“ ein

Düren. Das „Partnerschaft im Sand Projekt“ (PiSP) des in Düren lebenden Künstlers Ira Marom, der jüdische Wurzeln hat, wurde mit dem „Manufactum“ NRW-Staatspreis 2017 im Bereich Medien ausgezeichnet.

Bei einem Empfang bei Bürgermeister Paul Larue (CDU) im Rathaus der Stadt Düren erläuterte der Künstler seine geplante Initiative, die in Folge der Auszeichnung entstanden ist, PiSP als Tourneeprojekt in mehreren Städten und Kommunen des Landes NRW zu realisieren. Einer dieser rund zwölf Standorte soll der Kreis Düren sein. Hier soll in der Adventszeit vom 4. bis 20. Dezember in der Internationalen Kunstakademie Heimbach das PiSP-Projekt stattfinden.

Eingeladen werden dazu Gruppen von bis zu 25 Personen mit einem Mindestalter von zehn Jahren, zum Beispiel Jugendgruppen, Flüchtlingsinitiativen, Schulklassen und kunstinteressierte Senioren. Da der Solidaritätsgedanke im Vordergrund steht, wünschen sich Ira Marom und sein Team ausdrücklich die Teilnahme von Gruppen mit benachteiligten Menschen.

Paul Larue sicherte zu, die Informationen über das ungewöhnliche Projekt an Sozialarbeiter in Schulen und Flüchtlings- sowie Jugendarbeit der Stadt Düren weiterzuleiten und zur Teilnahme zu motivieren.

Das mit dem Staatspreis für das Kunsthandwerk ausgezeichnete Verfahren wurde vom Künstler entwickelt. Er baut buchstäblich auf Sand und die Flüchtigkeit dieses Werkstoffes, indem er Fotos darauf druckt.

So sollen auch während des Projektes in der Kunstakademie Heimbach alle Besucher ihre Porträts direkt in Sand drucken und dabei wahrnehmen können, dass sie, wie die Sandbilder, vergänglich und somit gleichwertig mit allen Menschen sind. An den Werktagen vom 4. bis 20. Dezember soll jeweils eine Gruppe am Vor- und Nachmittag die Gelegenheit erhalten, ihre Porträts auf die „Sand“-Ebene zu bringen. Dazu stehen jeweils 3,5 Stunden zur Verfügung.

Wie an den anderen PiSP-Standorten in NRW sollen auch im Kreis Düren rund 500 Sandporträts entstehen. Eine Auswahl der entstandenen Sandbilder soll für eine Abschluss-Präsentation im Landtag beziehungsweise der Staatskanzlei bewahrt werden. Die restlichen Sandbilder sollen bei einer Zeremonie Anfang Januar aufgelöst und der Rur übergeben werden.

Von allen Teilnehmern müssen zunächst digitale Porträtfotos erstellt werden. Ein Teil dieser Fotos wird im Vorfeld der Aktion mittels Kooperationspartner entstehen. Die restlichen Porträts werden mittels Handy oder digitaler Kamera von Lehrern beziehungsweise Betreuern der Gruppen erstellt