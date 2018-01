Düren - Dürener Gert Engels trainiert bald Lukas Podolski

Düren.

Zwei Anrufe am letzten Tag des vergangenen Jahres haben dem Leben des Gert Engels eine andere, alte Richtung gegeben: Der Dürener Fußball-Trainer steigt am Sonntag in ein Flugzeug und fliegt wieder nach Japan. In Kobe wird der 60-Jährige am Mittwoch, 17. Januar, seine Arbeit als Co-Trainer des Erstligisten Vissel aufnehmen, des Clubs, für den Lukas Podolski stürmt.