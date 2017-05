Dürener Frauenhaus erhält 1000 Euro-Spende

Düren. Der Dürener Verein „Frauen helfen Frauen“ hat von dem „Inner Wheel Club Düren-Aachen Land“ eine Spende in Höhe von 1000 Euro bekommen.

Den Scheck übergaben Maria Schoeller, Club-Präsidentin, und Barbara Povel, ihre Stellvertreterin, an Petra Müller, ehrenamtliches Vorstandsmitglied, und Diplom-Pädagogin und Mitarbeiterin Sonja Waltl. „Wir machen so was sehr gerne. Vor allem, weil es sich um Frauen handelt“, sagte Povel.

Der „Inner Wheel Club Düren-Aachen Land“ hat seine Wurzeln in England, als Frauen das soziale Engagement ihrer Männer, die im Ersten Weltkrieg kämpften, fortführten.

Der Club spendet nicht nur für Einrichtungen oder für soziale Projekte in der Region, sondern auch für solche im Ausland wie Bolivien und Paraguay. In Aachen veranstaltet der Club jährlich im Herbst einen Edeltrödel, auf dem Einrichtungsgegenstände und Accessoires verkauft werden. Der Erlös wird immer gespendet.