Düren - Dürener Firma forscht an der Zukunft der Autoproduktion

Düren.

Lasersysteme aus Düren könnten in Zukunft die Autoproduktion auf eine neue Stufe heben. Die Firma SLCR aus dem Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ hat in einem Verbundprojekt gut fünf Jahre an einem neuen Verfahren geforscht, unterstützt mit rund einer halben Million Euro vom Bundesforschungsministerium.