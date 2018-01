Düren - Dürener CDU will Kita-Gebühren abschaffen

Mehreinnahmen und Einsparungen

Sicherheit und Ordnung: Die CDU will drei neue Stellen schaffen, damit die städtischen Sicherheitskräfte durch Schichtdienstregelungen länger unterwegs sein können, zum Beispiel am Wochenende freitags und samstags im Sommer bis 2 Uhr. Kosten: 150.000 Euro. Weiter favorisiert die CDU ein testweises Alkoholverbot in der City, das sich auch das „Ampel“-Bündnis vorstellen kann, wenn es gleichzeitig einen Ausbau der Sozialarbeit gibt. Dadurch soll eine bloße Verdrängung von Menschen, die in der Innenstadt offen Alkohol trinken, vermieden werden. Die „Ampel“ will deshalb einen Streetworker neu einstellen. Die CDU kann sich vorstellen, diesen Weg mitzugehen, „wenn es tatsächlich notwendig ist“.

Sparen: Die Christdemokraten wollen nicht nur Geld ausgeben, wie sie betonen. Durch die Zusammenlegung von Fachausschüssen könnten 100.000 Euro jährlich eingespart werden. Weitere 120.000 Euro müssten nicht ausgegeben werden, wenn die Kita-Gebühren wegfielen. Derzeit seien zwei Mitarbeiter im Rathaus damit beschäftigt, die Gebühren zu erheben und einzutreiben. Diese Arbeit müsste nicht mehr geleistet werden.



Mehreinnahmen: Rund 600.000 Euro kann die Stadt über jährliche Zuweisungen des Landes NRW für ihre Kitas erwarten, weitere 500.000 Euro zahlt Düsseldorf für die Integration von Flüchtlingen („Ankommen in Düren“).