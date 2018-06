Düren - „Düren Summer Brass“: Lieder auswählen und Tickets gewinnen!

Unsere Leser können das Programm mitbestimmen und Musikstücke wählen

„Düren Summer Brass“ findet von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juni, statt. Die Angebote am FestivalSamstag sindbis auf die Teilnahme an den verschiedenen Workshops, kostenfrei. Pro Workshop beträgt der Teilnehmerbetrag 20 Euro. Anmelden kann man sich hierfür per E-Mail an summer-brass@dueren-kultur.de

Eintrittskarten für die „Brass Night“ im Haus der Stadt am Freitag, 22. Juni, 19 Uhr, und für das Galakonzert am Sonntag, 18 Uhr, im Haus der Stadt gibt es für jeweils 10, 12 und 15 Uhr im iPunkt in Düren, Markt 6, Telefon 02421/252525

Höhepunkt des Festivals ist das gemeinsame Musizieren aller Gruppen am Samstag, 23. Juni, 17 Uhr. Dafür gibt es für unsere Leser ein besonderes Schmankerl. Sie können aus sechs Werken drei auswählen, die dann gespielt werden.

Zur Wahl stehen:

„You‘ll never walk alone“, ein Lied, das dank des Liverpooler Fußball-Fanblocks „The Kop“ weltberühmt wurde. Der Legende nach fiel vor einem Spiel die Soundanlage des Stadions an der Anfield Road aus, während der Song lief. Der Fanblock intonierte das Lied daraufhin selbst. Seit diesem Tag wird vor Spielbeginn in Liverpool das Lied vom Publikum angestimmt, als eine Art Hymne des Vereins. Mittlerweile wird die Hymne auch in vielen Stadien außerhalb der britischen Inseln gesungen.

„Hinter der Garage“ ist einer einer der großen Hits der österreichischen Bläsergruppe „da Blechhauf’n“.

„One moment in time“ – Whitney Houston hat das Lied zur Olympiade 1988 in Seoul zum ersten Mal gesungen, heute gilt es als die „Mutter aller Olympiahymnen“.

„Carnaval de Paris“ ist die Fußballhymne der Gruppe „Dario G.“ für die Fussball-WM 1998 in Frankreich und basiert auf dem englischen Volkslied „Oh My Darling, Clementine“.

„Instant Concert“ verbindet 22 verschiedene bekannte Melodien, unter anderem „Jingle Bells“ und „Cielito Lindo“ zu einem einzigen Stück von etwas mehr als drei Minuten.

„Fußball ist unser Leben“, der deutsche Evergreen aller Fussball-Lieder, gesungen von der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1974.

Alle, die mitmachen möchten, müssen bis Mittwoch, 4. Juni, 23 Uhr, eine E-Mail mit ihrem Wunschtitel an az-lokales-dueren@zeitungsverlag-aachen.de schicken. Unter allen Einsendungen verlosen wir 6 x 2 Eintrittskarten für das Galakonzert von „Summer Brass“. Bitte vergessen Sie also nicht, in der E-Mail unbedingt Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer anzugeben und beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter zeitungsverlag-aachen.de/datenschutz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.