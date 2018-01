Düren - Düren singt, Vivian I. tanzt, und die Sonne lacht beim Kinderkarnevalszug

Düren.

Besser hätte es kaum kommen können: Strahlender Sonnenschein begleitete den 12. Kinderkarnevalszug am Sonntag durch die Dürener Innenstadt – in diesem Jahr unter der Regentschaft von Kinderprinzessin Vivian I. (Leymann). Es ist der größte Umzug dieser Art in der Region.