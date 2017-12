Eschweiler/Düren - DTV-Schwimmer überlegen beim Schwimmfest

Eschweiler/Düren. Mit vielen Bestleistungen kehrten 17 Schwimmer und 18 Schwimmerinnen des Dürener TV vom Internationalen Herbstschwimmfest der Wasserfreunde Delfin Eschweiler zurück.

Hier zeigte sich, dass sich die Mühen im zweiwöchigen Trainingslager der ersten Mannschaft auf Lanzarote gelohnt hatten.

Herausragend dabei unter anderem die Leistung von Inken Grundmann. Sie entschied ihre vier Wettkämpfe über 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 200 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil mit Bestleistungen für sich. Dabei war sie einen Tag zuvor noch bei den nordrhein-westfälischen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal gestartet wie ihre Vereinskolleginnen Jana Bromand und Hannah Faust.

Lukas Kuck startete neun Mal und gewann über 100 Meter Brust, 400 Meter Freistil, 200 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling. Dazu kamen noch drei zweite Plätze. Vier Mal stand Nadia Neuroth ganz oben auf dem Treppchen (100 Meter Freistil, 400 Meter Freistil, 100 und 200 Meter Schmetterling), Bronze gab es über 200 Meter Freistil. Zwei Siege, zwei zweite Plätze und auch zwei dritte Plätze erreichte Merle Zilliken, Andres Romero-Valle gewann zwei Wettbewerbe, zwei Mal wurde er Zweiter und zwei Mal verpasste er mit Platz vier knapp das Podest.

Auch bei den jüngeren Schwimmern lief es gut: Johanna Kriescher (2006) holte zwei Gold- und zwei Silbermedaillen, Lilly Koch gewann die 400 Meter Freistil, hinzu kamen noch drei zweite Plätze und ein dritter Platz. Die vielen guten Resultate schlugen sich denn auch in der Mannschaftswertung der 17 teilnehmenden Vereine nieder. Hier gewann der Dürener TV mit 1700 Punkten klar vor dem VfR Übach-Palenberg (1155 Punkte) und dem Aachener SV 06 (1127 Punkte).

So äußerten sich auch die Trainer sehr zufrieden mit den Leistungen vor den Bezirksmeisterschaften am 9./10. Dezember in Aachen.