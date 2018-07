Rostock/Düren - DTV-Athletin Nicola Kondziella Vierte bei Deutschen Jugendmeisterschaften

Rostock/Düren.

Einen beeindruckenden Verlauf nimmt die Entwicklung der jungen Leichtathletin Nicola Kondziella vom Dürener TV. Nach der Steigerung ihrer Weitsprungleistung bei der U18-Gala in Schweinfurt auf 5,99 Meter standen für sie die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock an.