Die Volleyballer starten zuerst in den Spielbetrieb

Jaromir Zachrich hat sein nächstes Spiel mit den SWD Powervolleys am Samstag, 7. Januar, beim VfB Friedrichshafen. Das nächste Heimspiel des Volleyballers ist am Sonntag, 15. Januar, gegen den TV Rottenburg. Anpfiff in der Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4, ist um 18 Uhr.

Kai Schäfer und der 1. BC Düren bestreiten ihr nächstes Heimspiel am Dienstag, 10. Januar, ab 19 Uhr in der Sporthalle der Nelly-Pütz-Schule in Düren, Zülpicher Straße 50. Gegner des Tabellenersten aus Düren ist der Tabellenvierte, Union Lüdinghausen.

Für Yannick Gerhardt und den VfL Wolfsburg endet die Winterpause am Samstag, 22. Januar, mit einer Partie gegen den Hamburger Sportverein.