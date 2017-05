Abenden.

Im letzten Sommer war es eine Rettungsaktion in letzter Sekunde. Weil der vorgesehene Pächter für das Freibad Abenden abgesprungen war, stemmte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Löschgruppe Abenden kurzerhand selbst den Betrieb des Freibades – mit Unterstützung der Dorfgemeinschaft. Die schickt sich nun an, das Freizeitzentrum in Abenden komplett zu übernehmen, inklusive der Festhalle.