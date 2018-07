Düren.

Urlaub ist für Annelie und Heinz Cremer ein Fremdwort. „Einmal“, sagt Annelie Cremer (69), „da waren wir vier Tage in Neuschwanstein. Aber das war in 50 Jahren unser einziger Urlaub.“ Annelie und Heinz Cremer sind Schausteller, ein Leben lang schon. 1968 haben sie sich mit einem Kinderkarussell selbstständig gemacht und seitdem, also genau seit 50 Jahren, haben sie keine Annakirmes ausgelassen.