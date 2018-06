Düren.

Es war das Finale der Finale, das am Montag im Keller des „Komm“-Kulturzentrum stattfand. Die Reihe „Kunst gegen Bares“ endete für diese Spielzeit mit den Auftritten der sechs Gewinner der vergangenen Monate. Am Ende staubte der Österreicher Thomas Malirsch den Gesamtsieg und damit den Titel „Master Pig oft he Universe of Düren“ ab.