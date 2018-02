Vossenack - Die „Volksmusikanten Vossenack“ blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Vossenack. Bei der Mitgliederversammlung der „Volksmusikanten Vossenack“, die jetzt im Dorfgemeinschaftshaus stattfand, konnte der Vorstand auf ein gelungenes musikalisches Jahr 2017 zurückblicken. Geschäftsführerin Larissa Franke verwies in ihrem Geschäftsbericht auf mehr als 40 Auftritte, die das Orchester im abgelaufenen Jahr innerhalb und außerhalb der Gemeinde Hürtgenwald absolviert hatte, und blickte auf die kameradschaftlichen Aktivitäten des Vereins zurück.

Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres war für die „Volkis“ ohne Zweifel die Vereinsfahrt nach München. Immerhin spielten die Musiker aus der Rureifel in Süddeutschland in einem der größten bayerischen Biergärten ein Konzert vor rund 3000 Zuschauern. Kassierer Tobias Dauber konnte in seinem Kassenbericht eine solide Finanzsituation des Vereins vorweisen. Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen wurden Geschäftsführerin Larissa Franke und Pressewartin Katharina Chudojar jeweils einstimmig wiedergewählt. Neue Jugendleiterin wird in Zukunft Julia Rosewich als Nachfolgerin von Andreas Vieth. Sarah Haas löst Marcel Kreutz bei der Wahl des 3. Beisitzers ab.

Bei den Ehrungen konnten Vorsitzender Gottfried Breuer und Micha Rosenkranz vom Kreisverband Düren im Volksmusikerbund Nordrhein-Westfalen viele Urkunden verteilen: Anja Thönnessen wurde für 20-jährige, Kristina Bongard, Stefanie Braun, Marion Greuel, Melanie Klinkhammer sowie Christiane Lutterbach für ihre 30-jährige aktive Musiktätigkeit geehrt. Achim Ronig erhielt für seine 50-jährige aktive Musiktätigkeit die Ehrennadel in Gold vom Volksmusikerbund NRW.

Bei den vereinseigenen Ehrungen bedankte sich Gottfried Breuer bei den inaktiven Mitgliedern, die den Verein seit 25 Jahren unterstützen: Anita Rüttgers, Willi Schmitz, Peter Schreinemacher, Nadine Schweitzer, Astrid Vaßen, David Volk sowie Ursula Kreutz, die in diesem Jahr zum zehnten Mal das Frühjahrskonzert der Volksmusikanten moderieren wird.

Nun bereitet sich das 43-köpfige Orchester auf die Frühjahrskonzerte am Freitag und Samstag, 23. und 24. März, im Franziskus-Gymnasium in Vossenack vor.