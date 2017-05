Hürtgen.

Fünf Mannschaften hatten sich auf dem Fußballplatz in Hürtgen eingefunden, um den Kreismeister der Altersklasse Ü50 unter sich zu ermitteln. Das Endergebnis war das gleiche wie in den Vorjahren: Unangefochtener Kreismeister mit zwölf Punkten und 11:0 Toren wurde die Spielgemeinschaft Jugendsport Wenau/TuS Langerwehe, die den Titel somit zum vierten Mal in Folge holte.