Erste Mannschaft könnte sogar noch aufsteigen

Die zweite Mannschaft der Leistungsturner (unter anderem mit Lena Schneppensiefen) hatte in der Landesliga vor zwei Wochen den letzten Wettkampf. Es sprang mit vier Turnerinnen, die nur unregelmäßig trainieren konnten, Platz fünf von bei acht teilnehmenden Mannschaften heraus.

In der Saisonwertung bedeutet das Platz sechs und den Klassenerhalt. Heute geht die erste Mannschaft mit sieben Turnerinnen (Kader komplett) in ihren letzten Wettkampf. Das Team steht auf einem Aufstiegsplatz, könnte die turbulente Saison also doch noch sehr erfolgreich beenden. „Die Mannschaft ist gut aufgestellt“, meint Trainer Manuél Heister optimistisch.

Etwa zehn Turnerinnen werden laut Heister den DTV endgültig in Richtung Euskirchen verlassen.