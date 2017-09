Vom 5. bis zum 14. Oktober: Versteigerung nach der Countdown-Methode

Die Online-Fundsachenversteigerung der Stadt Düren startet am Donnerstag, 5. Oktober, und dauert zehn Tage, also am Samstag, 14. Oktober, um 18 Uhr.

Geboten werden kann auf den Internetseiten www.dueren.de, www.e-fund.eu und www.sonderauktionen.ne. Anders als bei gängigen Online-Auktionshäusern wird nach dem Prinzip der Countdown-Auktion geboten. Der Anbieter gibt für jeden Artikel einen Startpreis, einen Mindestverkaufspreis und die Laufzeit an. Über diese Laufzeit fällt der Kaufpreis des Artikels vom Startpreis bis zum Mindestverkaufspreis. Schon jetzt kannman sich alle 79 Fundstücke, die versteigert werden, im Internet ansehen. Ein Großteil der Fundsachen sind Fahrräder.

Die Gemeinde Kreuzau setzt im Gegensatz zur Stadt Düren noch auf eine „analoge“ Versteigerung. Sie findet am Donnerstag, 5. Oktober, ab 14.30 Uhr im Rathaus in Kreuzau, Bahnhofstraße 7, statt. Die Versteigerungsgegenstände können an dem Tag bereits ab 13.30 Uhr besichtigt werden. Außerdem gibt es eine Liste mit allen Gegenständen auf www.kreuzau.de.