Historie und Programm am Wochenende

Die St.-Lambertus-Schützenbruderschaft Morschenich wurde 1458 gegründet. Im Juni 2008 wurde des 550-jährige Bestehen gefeiert.

Los gehen die Feierlichkeiten am Freitag, 9, Juni, ab 20 Uhr im Festzelt Morschenich-Alt. Ein Höhepunkt wird der große Zapfenstreich am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr vor der Kirche in Morschenich-Alt sein. Anschließend findet dann ein großer Festball statt.

Nach einigen Stunden Verschnaufpause geht es am Sonntag, 11. Juni, ab 8.45 Uhr im Festzelt in Morschenich-Neu weiter. Mit Bussen fahren die Schützen zur letzten Messe (9.30 Uhr) ins alte Dorf, bevor um 11.30 Uhr im neuen Ort der Frühschoppen startet. Ab 13.30 Uhr zieht der erste Festzug durch den neuen Ort.

Der Montag, 12. Juni, startet um 9.30 Uhr mit einer Messe in Morschenich-Neu. Um 20 Uhr findet die Krönung der Majestäten statt.

Wo in Zukunft die Festmessen stattfinden, wissen die Schützen noch nicht. Der Verstorbenen soll auf jeden Fall in einem Gottesdienst im Festzelt in Morschenich-Neu am Schützenfest-Montag gedacht werden.