Die Schüler aus den Neffeltalortschaften kommen bald besser zur Schule Letzte Aktualisierung: 22. November 2017, 13:04 Uhr

Vettweiß. Eine Schule, zwei Standorte – so ist es in der Gemeinde Vettweiß Praxis. Obwohl die Lehrer an beiden Standorten unterrichten, startete der Unterricht jedoch versetzt: In Kelz um 8.15 Uhr, in Vettweiß um 7.55 Uhr.