Birkesdorf.

Für die kölsche Mundartband „Die Räuber“ war es ein Neuanfang. Noch vergangenen Sonntag hatten sie das langjährige Bandmitglied Karl-Heinz „Charly“ Brand in einem emotionalen letzten Konzert in Köln verabschiedet, schon ging es am Dienstagabend in der Birkesdorfer Festhalle erstmalig in neuer Besetzung wieder auf die Bühne.