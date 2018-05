Düren.

Volleyball-Bundesligist SWD Powervolleys setzt ein Zeichen. Zwei Spieler kehren an die Rur zurück, die in der Fremde auf höchstem Niveau erfolgreich waren. Und denen auch jetzt finanziell lukrativere Angebote vorlagen: Tomas Kocian, der Zuspieler, und Sebastian Gevert, der Diagonalangreifer, tragen mindestens in der kommenden Saison wieder das Trikot des sportlichen Aushängeschildes von Stadt und Kreis.