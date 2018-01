Düren - Die Malerin Solmaz Jalayer macht sich frei von Gedanken

Düren. Unter dem Titel „Leben mit den Farben“ zeigt Solmaz Jalayer ihre farbenfrohen Bilder in der zehnten Wechselausstellung bei „Kunst im Foyer“ im Hauptgebäude der Stadtwerke Düren.

Die Werke der aus dem Iran stammenden und nun in Düren lebenden Künstlerin bestehen aus bunten Aquarell- und Acrylfarben. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juni jeweils montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr im Hauptgebäude der Stadtwerke zu sehen. Der Eintritt ist frei.

„Solmaz Jalayer hat sich nicht nur in Düren, sondern auch in der internationalen Kunstszene einen Namen gemacht. Wir freuen uns sehr, sie für ‚Kunst im Foyer’ gewonnen zu haben und sind von ihren farbenfrohen Werken sehr begeistert“, sagte SWD-Geschäftsführer Heinrich Klocke bei der Eröffnung. In ihrer Heimat Iran hat Solmaz Jalayer ihre Kunst bereits einem breiten Publikum präsentiert. Ihr Motto: Mit dem Herzen malen und sich von Farben leiten lassen. „Am Anfang mache ich mich ganz frei von Gedanken. Ich genieße die bunten Farben, lasse mich von ihnen inspirieren und spiele mit Farbkombinationen auf der Leinwand. So entstehen Werke, die nicht vom Kopf, sondern vom Herzen geleitet sind“, sagt Solmaz Jalayer. „Kunst im Foyer“ ist bereits ihre zehnte Ausstellung.

Mit der Wechselausstellung fördern die Stadtwerke die Dürener Kunst- und Kulturszene. Künstler können sich mit ihren Werken für die nächste Ausstellung per E-Mail unter kunst@stadtwerke-dueren.de bewerben.kunst@stadtwerke-dueren.de