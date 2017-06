Düren.

Vor vielen Monaten, am 16. März 2016, sorgte die Geschichte des jungen Deutschen aus Vlatten, dessen Grabstein auf einem Friedhof in Staffordshire steht, für Schlagzeilen. Paul Titz, geboren am 28. November 1923, starb in Sudbury am 29. November 1946, einen Tag nach seinem 23. Geburtstag, in englischer Kriegsgefangenschaft.