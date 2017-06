Die Lehrer für radikalen Islamismus sensibilisieren

Düren. Auf Berichte von Gewalttaten von Islamisten in den Medien und „Lies!“-Aktionen – die kostenlose Verteilaktion von Koranen durch Salafisten fanden auch in Düren statt – reagierte Dieter Bergheim, Fachbereichsleiter der Volkshochschule Rur-Eifel, mit dem Angebot einer Veranstaltungsreihe „Radikaler Islamismus“ für Pädagogen.

Zur dritten kostenfreien Veranstaltung der Reihe am Dienstag, 27. Juni, sind noch Anmeldungen möglich.

In der Auftaktveranstaltung wurde ein Überblick gegeben, was extremistischen Salafismus ausmacht, woran er zu erkennen ist, welche Propagandamethoden eingesetzt werden und wie Radikalisierungsprozesse ablaufen.

Thomas Floßdorf, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Düren (CDU), begrüßte die Lehrer, die sich zu Beginn der VHS-Veranstaltungsreihe eingefunden hatten, damit sie sich präventiv mit der Thematik auseinandersetzen konnten, um für eventuelle Fälle von Verhaltensänderungen in der Schülerschaft vorbereitet zu sein.

In der dritten Veranstaltung am 27. Juni, von 14 bis 18 Uhr, gibt ein Pädagoge Beispielsituationen vor, wie Lehrer und Sozialarbeiter sich im Fall der Fälle verhalten können. Hierzu sind Anmeldungen möglich bei der VHS Rur-Eifel, Violengasse 2, in Düren (Telefon02421/252577, vhs-rur-eifel@dueren.de).