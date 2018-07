Langerwehe.

Am Sonntagnachmittag wird Karolina Herten wieder das rot-weiße Trikot mit der Rückennummer 17, also das Leibchen von Mario Mandukic, anziehen. Die 39-Jährige ist zwar in Deutschland geboren, ihre Eltern sind aber vor Jahrzehnten als Gastarbeiter von Kroatien in die Bundesrepublik gekommen. „Am Anfang des Turniers hatte ich noch zwei Eisen im Feuer“, sagt Herten.