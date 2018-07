Wenau - Die Klostersommernacht zum Start in die Ferien ist sehr gut besucht

Wenau.

„WhatsApp an Gott – im Glauben vernetzt“, so hieß der Dialog, den die Schülerinnen Maike Würtz und Marie Claire Blankenburg in der Pfarrkirche St. Katharina in Wenau während der Jugendmesse vortrugen. Sie warfen einem der Besuchern der Messe ein Wollknäuel zu.