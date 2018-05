Die jungen Unternehmen stehen vor dem Aufbruch Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018, 13:30 Uhr

Jülich. „Aufbruch“ – Das Forum für junge Unternehmen findet in diesem Jahr auf Einladung des Dürener Landrates Wolfgang Spelthahn (CDU) am Freitag, 29. Juni, von 14 bis 19 Uhr im Technologiezentrum Jülich an der Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13 in Jülich statt.