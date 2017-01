Die Jungen und Mädchen des Dürener TV sind die besten Turner

Kreis Düren. Der Teamcup im Geräteturnen des Turnverbandes Düren bildet alljährlich den Abschluss des Wettkampfjahres für die Vereine, die sich dem Geräteturnen im weiblichen und männlichen Bereich widmen.

In diesem Jahr trafen sich 15 Mannschaften aus den Mitgliedsvereinen Dürener TV, Birkesdorfer TV, Polizei-TuS Linnich, TC Kreuzau, TV Kelz und SV Erftstolz Niederaußem, um in der Birkesdorfer Sporthalle um den Teamcup-Pokal zu turnen.

Geschlechts- und altersgemischte Mannschaften werden mit einem Bonus in der Endwertung belohnt. Der Dürener TV, der als einziger Verein in Düren Wettkampfturnen auch für Jungen anbietet, stellte fünf gemischte Mannschaften und war damit der teilnehmerstärkste Verein beim Jahresabschlusswettkampf gefolgt vom Birkesdorfer TV mit vier Mannschaften, der den Pokal in den vergangenen Jahren bereits viermal hintereinander gewonnen hat.

Die gemischte Mannschaft des Dürener TV gewann mit 220,19 Punkten und dem Einpunktebonus für das gemeinsame Turnen von Jungen und Mädchen den Pokal hauchdünn vor den Wettkampfturnerinnen des Birkesdorfer TV mit 220,11 Punkten.

Über Platz 3 auf dem Siegerpodest freute sich die zweite Mannschaft des Birkesdorfer TV. Die weiteren Platzierungen waren: 4. DTV III, 5. BTV III, 6.DTV II, 7. Linnich I, 8. TC Kreuzau I, 9. BTV IV, 10. DTV IV, 11. Linnich II, 12. DTV V, 13. TC Kreuzau II, 14. Linnich III, 15. SV Niederaußem.

Bei der Siegerehrung, die von den Fachwarten des Turnverbandes Düren Hannah Bünten, Florian Schnock und Lara Freuen durchgeführt wurde, freuten sich alle Wettkampfteilnehmer über die Urkunden und interessanten Präsente.