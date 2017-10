Die Herren 50 schreiben ein Kapitel Vereinsgeschichte

Vossenack. Sowohl das Damen 40-Team als auch die Herren 50-Mannschaft des TC Vossenack gewann den Bezirkspokal im Bezirk Aachen/Düren/Heinsberg.

Die Herren 50 qualifizierten sich zusätzlich im Halbfinale der Endrunde aller Bezirkspokalsieger über das Team vom THC RW Bergisch Gladbach für das Endspiel um den TVM-Cup. Im Endspiel in Dormagen mussten sich die Vossenacker dann aber gegen das Team vom Rodenkirchener TC geschlagen geben.

Beide Teams erreichten in der Meden-Sommersaison zusätzlich den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse. Hierbei gelang den Damen 40 der Aufstieg von der zweiten in die erste Bezirksliga. Erstmals in der Vereinsgeschichte schafften die Herren 50 den Aufstieg von der ersten Bezirksliga in die zweite Verbandsliga.