Die Handballer der SG GFC Düren 99 bejubeln den B-Kreispokal

Düren. Die Handballer der SG GFC Düren 99 haben den B-Kreispokal mit einem 35:33 (18:18) über BTB Aachen III gewonnen.

In einer zerfahrenen Anfangsphase schienen die Dürener zunächst noch nicht ganz auf der Höhe zu sein. Einzig Torhüter Janik Dürselen wirkte von Beginn an hellwach, was das Publikum mit tosendem Applaus würdigte. Nach einer Viertelstunde (15:13) konnte man erkennen, dass dieses Spiel noch einen spannenden Verlauf erleben würde. Zur Halbzeit stand es 18:18. Nach der Pause begann Düren stark.

In der Abwehr standen die Hausherren in der Kreissporthalle deutlich besser. Mitte der Halbzeit drehte Rückraumspieler Luca Ruegenberg mächtig auf und auch dank glänzender Paraden von Dürselen, der zudem Strafwürfe parierte, gelang es den 99ern, bis zur 47. Spielminute auf 30:25 vorzulegen. Die berechtigte rote Karte gegen Ruegenberg (50. Min) brachte einen kleinen Bruch ins Spiel und läutete gleichzeitig eine nervenaufreibende Schlussphase ein. Über 33:30 und 33:32 rückte der BTB heran – der GFC 99 hielt aber stand.