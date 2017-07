Die großen Fußballklubs steigen erst nächsten Montag ein

Düren. Die besten zehn Dürener Fußballklubs haben sich für die Stadtmeisterschaft einen neuen Modus überlegt: Die vermeintlichen „Kleinen“ in Gruppe A starten am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli.

Am Samstag spielen ab 17.30 Uhr der FC Düren 77, der SV Kurdistan Düren und Gastgeber SW Düren 1896 in einer Runde in einem Blitzturnier (45 Minuten) gegeneinander. Am Sonntag treffen Alemannia Lendersdorf, der Türkische SV und Viktoria Birkesdorf ab 16 Uhr in Gruppe B aufeinander.

Am Montag starten ab 18.30 Uhr mit dem Sieger der Gruppe A die ersten Favoriten: Sportfreunde Düren und GFC Düren 99. Am Dienstag spielen die Teams des FC Düren-Niederau, Viktoria Arnoldsweiler und der Sieger der Gruppe B. Anpfiff ist auch an diesem Tag um 18.30 Uhr .

Die beiden jeweils erstplatzierten Teams dieser Zwischenrunde werden am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 19 Uhr die Halbfinals austragen. Am Sonntag, 23. Juli, erfolgt um 14 Uhr der Anpfiff des Spieles um Platz drei und ab 17 Uhr schließlich das Endspiel. Man wird sehen, ob der GFC Düren 99 seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen kann.

Für besonderes Interesse dürfte auch das Freundschaftsspiel der Regionalligisten Alemannia Aachen und FSV Frankfurt am Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr sorgen. Die Begegnung ist für beide der letzte Härtetest in der Saisonvorbereitung.

An den Vorverkaufsstellen Neue Apotheke, Sabines Post, Lottoshop (Rölsdorf) sowie Tabak und Lotto Laufenberg & Leisten in Düren gibt es die Tickets.

Neben Jugend- und Freundschaftsspielen rundet ein Einlagespiel der „Stadionelf“ gegen die Traditionsmannschaft von Alemannia Aachen die Veranstaltung ab.