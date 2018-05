Düren.

Zur Pfingstausgabe der Reihe „Musik in der Christuskirche“ hatte die Evangelische Gemeinde zu Düren den Cellisten Ludwig Frankmar zu Gast. In der Emmaus-Kapelle auf dem evangelischen Friedhof an der Kölnstraße spielte er unter der Überschrift „Einstimmige Musik von Meistern der Mehrstimmigkeit“.