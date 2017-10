Aachen/Düren.

Richterin Melanie Theiner verkündete am Aachener Landgericht am frühen Freitagnachmittag gleich vier Freisprüche in einem kuriosen Fall um eine Schießerei in einer Shisha-Bar und unbezahlte Trainingsanzüge. Eine Frau und drei Männer aus Düren konnten danach straffrei wieder nach Hause gehen. Vier Freisprüche auf einen Streich – das ist nicht eben häufig in der Aachener Justizgeschichte.