Die Freude auf ein umkämpftes und faires Kreisligaspiel Von: say

Letzte Aktualisierung: 13. Oktober 2017, 13:07 Uhr

Huchem-Stammeln. Das anstehende „Spiel der Woche“, ein Derby in der Gemeinde Niederzier, am Sonntag um 15 Uhr in der Kreisliga A könnte man unter viele Überschriften packen. Aufsteiger gegen etablierten A-Ligist, Vierter gegen Dritter oder einfach nur Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln gegen Hambacher SV.