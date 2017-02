„Die Flügel der Freiheit“: Tilman Röhrig liest aus historischem Roman

Düren.

Der renommierte Autor Tilman Röhrig ist am Mittwoch, 15. März, am Stiftischen Gymnasium in Düren, Altenteich 14, zu Gast und stellt ab 19.30 Uhr im Rahmen der Reihe „Lesung und Gespräch“ seinen neuen Roman „Die Fügel der Freiheit“ vor.