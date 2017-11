Düren.

Wie schlecht ist die Luft in Düren? Seit Jahren wird der Grenzwert der Europäischen Union für Stickstoffdioxid (40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, µg/m3) in der engen Straßenschlucht der Euskirchener Straße unmittelbar am Friedrich-Ebert-Platz überschritten. Zu Beginn der Messungen in den Jahren 2009 und 2010 erreichte er sogar NRW-weite Spitzenwerte (bis zu 74 µg/m3).