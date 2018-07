Heimbach.

Mit zehn Stimmen der Ratsmitglieder von SPD, UWV, FDP und den Grünen hat der Heimbacher Stadtrat am Donnerstag beschlossen, in Sachen Kreisverkehrsplatz am Bahnhof die Planung wieder auf Null zu stellen. Die sieben anwesenden Christdemokraten und der parteilose Bürgermeister Peter Cremer stimmten gegen den Antrag der UWV.