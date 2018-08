Düren.

Mit dem Ende der Annakirmes endet auch der Zeitraum der Annaoktav, wobei „Oktav“ in der katholischen Liturgie die acht Tage währende Zeitspanne vom Fest bis zu seinem Oktavtag bezeichnet. Am Sonntagabend wurde in der gut gefüllten Annakirche der Annaschrein, aus dem zu Beginn der Oktav die Annabüste erhoben wurde, feierlich wieder geschlossen.