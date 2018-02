Petition: Rahmenbedingungen für Grundschulen sollen sich ändern

DerVerband Erziehung und Bildung (VBE) in NRW fordert mit einer Petition andere Rahmenbedingungen für Grundschulen. Der VBE verlangt, dass das Land den Grundschulen mehr Geld zur Verfügung stellt. Ein Argument: Für Grundschüler in NRW werden 5000 Euro pro Jahr ausgegeben, in Bayern dagegen 6990 Euro.

Stichwort Geld: Grundschullehrer verdienen weniger als Lehrer weiterführender Schulen, obwohl sie mehr Wochenstunden haben (28 statt 25) – das müsse man laut Tanja Küsgens in der Mangeldebatte berücksichtigen. Grundschullehrer (Berufseinsteiger) verdienen zwischen 40000 und 44000 Euro, Gymnasiallehrer zwischen 44000 und 54000 Euro. Seiteneinsteiger verdienen monatlich mehrere Hundert Euro weniger.

Im Kreis Düren (40 Grundschulen, 54 Standorte) sind derzeit sechs von 543 unbesetzt. 15 Seiteneinsteiger lehren derzeit – laut Kreisschulamt ist die Tendenz ungewiss. Drei Stellen werden zum 1. Mai besetzt, vorher gehen noch zwei Lehrer in Rente. Ungewiss ist laut Schulamt auch noch bis Mai, wie viele Lehrer wegen Versetzungen den Kreis verlassen oder hinzukommen. Die Stellenbelegungsquote liege bei 101 Prozent, Ziel seien 103 bis 104 – um bei Krankheitsausfälle und Elternzeiten aufzufangen..